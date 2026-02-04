Nikita Pelizon e i retroscena sul GF | Si creano strategie prima in hotel prima di entrare scopriamo tutto

Nikita Pelizon svela i retroscena sul Grande Fratello. La concorrente racconta come si preparano prima di entrare in casa, tra strategie studiate e incontri in hotel.

Nikita Pelizon, alla luce del recente 'caso Signorini', ha fatto alcune rivelazioni sul Grande Fratello (che ha vinto nella settima edizione vip): "Ci mettiamo d'accordo per fare finta di stare insieme appena entriamo, è tutto studiato e in hotel ci conosciamo".🔗 Leggi su Fanpage.it

Approfondimenti su Nikita Pelizon

Nikita Pelizon rivela che molte coppie in hotel al GF sono finte.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Nikita Pelizon

Argomenti discussi: ‘Non Succederà Più’, scoop di Nikita Pelizon sul GF: Le coppie finte si formano in hotel; ‘Non Succederà Più’ scoop di Nikita Pelizon sul GF | Le coppie finte si formano in hotel; Ascolti TV di ieri giovedì 29 gennaio: Don Matteo 15 su Rai 1 e Striscia la Notizia su Canale 5 i programmi più visti; ‘Non Succederà Più’ scoop di Nikita Pelizon sul GF | Le coppie finte si formano in hotel.

Nikita Pelizon e i retroscena sul GF: Si creano strategie prima, in hotel prima di entrare scopriamo tuttoNikita Pelizon, alla luce del recente 'caso Signorini', ha fatto alcune rivelazioni sul Grande Fratello (che ha vinto nella settima edizione vip): Ci ... fanpage.it

Grande Fratello Vip, Nikita Pelizon parla di Alfonso Signorini e commenta il ritorno di Ilary Blasi al timone del realityL'ex vincitrice del Grande Fratello Vip, Nikita Pelizon, si è sbilanciata sul caso che ha travolto Alfonso Signorini e sulla nuova edizione del reality show che partirà a marzo 2026 su Canale 5. msn.com

#NikitaPelizon dice la sua sul #CasoSignorini. Nikita Pelizon ha rilasciato un’intervista, nelle ultime ore, alla trasmissione di #RadioRadio #Nonsuccederapiu’ durante la quale, tra le altre cose, ha detto la sua anche sulla vicenda che ha coinvolto #AlfonsoSig - facebook.com facebook

Buona serata così Angelsss...andate a vedere,mettere like e commentare questo nuovo post stupendo della nostra bellissima FATA @Uraganonikita con foto,video e momenti speciali dei suoi giorni in Polonia. #nikiters x.com