Iraq il cielo di Baghdad si illumina quando drone viene intercettato prima che colpisca un hotel di lusso

Nel cielo di Baghdad, in Iraq, si è verificato un episodio quando un drone è stato intercettato dal sistema di difesa statunitense prima di colpire l’hotel di lusso Roya Tulip Al-Rasheed. L’evento si è verificato durante un tentativo di attacco, provocando un improvviso bagliore nel cielo sopra la città. Nessuno è rimasto ferito e l’hotel ha subito danni minimi.

Home > Esteri > Il cielo sopra Baghdad, in Iraq, si è improvvisamente illuminato quando il sistema di difesa statunitense ha intercettato uno dei droni lanciati contro l’hotel di lusso Roya Tulip Al-Rasheed. Secondo i funzionari della sicurezza iracheni, l’attacco sarebbe comunque andato a segno, con alcuni dei droni che hanno colpito l’ultimo piano dell’hotel che ospita delegazioni diplomatiche e organizzazioni internazionali, causando danni ma nessuna vittima. Nessun gruppo ha rivendicato la responsabilità dell’attacco. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Iraq, il cielo di Baghdad si illumina quando drone viene intercettato prima che colpisca un hotel di lusso Articoli correlati Leggi anche: Iran: drone colpisce hotel a Baghdad, militari italiani in sicurezza Guerra, detriti di razzi finiscono su base italiana in Libano. Drone colpisce hotel a Baghdad: dentro c’è personale italianoL’escalation della guerra in Iran si allarga su più fronti mentre cresce la tensione tra Stati Uniti ed Europa. Una raccolta di contenuti su Iraq il cielo di Baghdad si illumina... Temi più discussi: I militari italiani lasciano l'Iraq dopo l'attacco a Erbil. Il racconto dalla base: Contro di noi l'azione delle milizie sciite irachene; La situazione a Gaza: gli aggiornamenti di EMERGENCY; I curdi dell’Iran nel limbo della guerra, pronti a diventare la forza di terra contro Teheran; Iraq: base franco-curda in fiamme, dopo un presunto attacco con droni. Iraq, il cielo di Baghdad si illumina quando drone viene intercettato prima che colpisca un hotel di lusso(LaPresse) Il cielo sopra Baghdad si è improvvisamente illuminato quando il sistema di difesa statunitense ha intercettato uno dei droni ... stream24.ilsole24ore.com Droni sull'Iraq, il racconto di un residente a Erbil: Stanno prendendo di mira civili innocentiDroni sull'Iraq, il racconto di un residente a Erbil: Stanno prendendo di mira civili innocenti ... msn.com Droni e razzi hanno colpito l’ambasciata degli Stati Uniti a Baghdad, in Iraq, in quello che fonti di sicurezza definiscono l’attacco più intenso degli ultimi mesi. Testimoni parlano di un boato udito in diverse zone della città. L’uso di almeno cinque droni segnala - facebook.com facebook #Iraq: drone colpisce hotel. Militari Italiani in sicurezza In tarda serata un #drone ha colpito un hotel a Baghdad dove alloggiava anche personale italiano, che è attualmente in sicurezza e non è stato coinvolto nell’esplosione. Il Ministro @GuidoCrosetto, si è i x.com