In marcia per la pace e per solidarietà a papa Leone

Ad Assisi si è svolta una marcia per la pace e la solidarietà con le vittime di guerre e con papa Leone. L’evento si è tenuto il 18 aprile 2026 e ha visto la partecipazione di circa 1.000 persone. La manifestazione ha coinvolto cittadini provenienti da diverse zone, che hanno camminato lungo un percorso cittadino. La marcia si è conclusa con un momento di raccoglimento e preghiera.

Assisi (Perugia), 18 aprile 2026 – È una Marcia per la pace in solidarietà con le vittime di tutte le guerre e con papa Leone, quella alla quale hanno partecipato ad Assisi circa 1.500 studenti insieme ai loro insegnanti, arrivati in Umbria da 14 regioni. Istituti della rete della Scuole di pace. «Insieme per la Pace-Apriamo al dialogo», «La Pace comincia da noi», «Se non c'è Pace non c'è futuro» alcuni degli slogan sugli striscioni. La marcia è partita da Santa Maria degli Angeli all'insegna del motto «Sbellichiamoci!» per raggiungere piazza San Francesco. Segna il momento centrale del meeting nazionale delle Scuole di pace «Sui passi di Francesco» intitolato «Io cambio» che si è tenuto ad Assisi.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - In marcia per la pace e per solidarietà a papa Leone -16 Aprile 2026- Assisi, il 18 aprile la Marcia per la Pace: “Solidarietà a Papa Leone XIV”. Notizie correlate Assisi, marcia per la pace a sostegno di Papa LeoneUna marcia per chiedere la pace ed esprimere solidarietà Papa Leone dopo gli ultimi attacchi ricevuti dal presidente americano Trump, definiti... Solidarietà a Papa Leone, i vescovi calabresi fanno sentire la loro voce "in difesa del valore della pace"I vescovi della Calabria, riuniti nella sessione primaverile della conferenza episcopale, esprimono vicinanza e piena solidarietà a Papa Leone XIV in... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Assisi, marcia per la pace a sostegno di Papa Leone; Fondazione PerugiAssisi per la Cultura della Pace: Meeting Nazionale delle Scuole di Pace e Marcia della Pace in solidarietà con Papa Leone e le vittime di tutte le guerre, Assisi, 17-18 aprile 2026; Assisi, sabato la Marcia per la pace in solidarietà con Papa Leone e le vittime di tutte le guerre; Sabato marcia per la pace ad Assisi a sostegno di Papa Leone -. In marcia per la pace e per solidarietà a papa LeoneCirca 1.500 studenti da tutta Italia ad Assisi. È un modo per dire che dopo le parole ci devono essere le azioni ... lanazione.it Ad Assisi 1.500 studenti in marcia per la pace e per le vittime di tutte le guerre(ANSA) - ASSISI (PERUGIA), 18 APR - E' una Marcia per la pace in solidarietà con le vittime di tutte le guerre e con papa Leone, quella alla quale partecipano ad Assisi circa 1.500 le studentesse e gl ... msn.com #Camerun Fuori programma con emozione nel viaggio di Papa Leone. Una bambina dopo la messa ha lasciato la folla, superando la sicurezza, ed è corsa ad abbracciare il Pontefice. È accaduto a Bamenda, nel cuore del Camerun anglofono, vessato dalla facebook Nella Nunziatura di Yaoundé, il dialogo tra Leone XIV e 9 religiosi in rappresentanza della Conferenza Nazionale dei Superiori Maggiori e dei più di 250 istituti e congregazioni attive in #Camerun x.com