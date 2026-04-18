In una galleria di Pietrasanta, si tiene una mostra dedicata a Giuseppe Chiari, aperta fino al 7 giugno. L’evento è organizzato da Susanna Orlando, che ha scelto di celebrare questa ricorrenza con un omaggio a Firenze, città natale dell’artista. La rassegna si intitola ’Yes We Fluxus!’ e si inserisce nelle celebrazioni per i cinquant’anni della galleria.

Per celebrare i cinquant’anni della sua galleria di Pietrasanta (Lu), Susanna Orlando rende omaggio a Firenze, sua città natale, con una mostra dedicata a Giuseppe Chiari (fino al 7 giugno), ’Yes We Fluxus!’. Artista visivo, musicista, pianista e compositore, Chiari è stato una figura chiave in Italia del movimento Fluxus e ha profondamente ridefinito, nella seconda metà del ’900, il rapporto tra musica, gesto e arti visive. Di Giuseppe Chiari (Firenze 1926-2007) ricorre quest’anno il centenario dalla nascita e nel 2027 il ventennale dalla scomparsa. In mostra un nucleo centrale di 16 opere inedite e di grande pregio di Giuseppe Chiari, provenienti da un atelier fiorentino dove l’artista amava trascorrere il suo tempo, a cui si aggiungono i lavori di artisti internazionali e performer, legati all’area Fluxus e non solo.🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - In Galleria, un tributo a Giuseppe Chiari

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