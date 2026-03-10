Massimo Lopez, attore e comico di 74 anni, tornerà in scena il 7 aprile con una nuova edizione del suo spettacolo, il Massimo Lopez Show. La ripresa delle rappresentazioni è programmata per quella data, dopo un periodo di assenza dal palco. Lopez ha annunciato il suo ritorno attraverso i canali ufficiali, senza ulteriori dettagli sullo spettacolo.

Massimo Lopez, settantaquattrenne icona dello spettacolo italiano, sta preparando il suo ritorno in scena previsto per il 7 aprile con una nuova edizione del Massimo Lopez Show. In un momento di profonda riflessione, l’attore rivela che la sua carriera è stata segnata da legami indissolubili con colleghi scomparsi, citando esplicitamente il ricordo quotidiano della defunta attrice Anna Marchesini e i primi passi fatti bussando alla porta di Walter Chiari. La vigilia di questo evento teatrale non è solo una semplice presentazione di uno show, ma diventa un tributo vivente alla storia del teatro italiano recente. L’atmosfera che circonda questa notizia è carica di malinconia e gratitudine, elementi che definiscono la maturità dell’artista. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Lopez torna il 7 aprile: un tributo a Marchesini e Chiari

Articoli correlati

Torna in onda lo spot Sip degli anni ’90 con Massimo LopezSANREMO – E’ diventato virale, scatenando migliaia di commenti sui social, tra sorpresa e nostalgia, lo storico spot Sip degli anni ’90 con Massimo...

Torna in onda lo spot cult della Sip con Massimo Lopez: cosa c'è dietroÈ ricomparso ieri sulle principali reti televisive italiane lo storico spot della SIP con Massimo Lopez, diventato celebre negli anni ’90 per il...

Una raccolta di contenuti su Lopez torna

Temi più discussi: Tg2 Storie - I racconti della settimana; Affari tuoi, De Martino torna ma la puntata è flash. E con Martina Miliddi il feeling è evidente; Che tempo che fa, le pagelle: Patty Pravo senza tempo (9), Orietta Berti con il gin tonic (5), Malgioglio show (8), Giucas Casella e i...

Massimo Lopez torna con lo spot di Sip del 1994, ipotesi sequel a 32 anni di distanza nei giorni di SanremoÈ tornato in onda lo spot della Sip del 1994 con Massimo Lopez: il motivo e il legame di quella che oggi è Tim con il Festival di Sanremo ... virgilio.it

Perché in Tv è tornato il vecchio spot della Sip con Massimo LopezLo spot cult del 1994 con Massimo Lopez torna in tv e TIM riporta online il vecchio logo SIP: nostalgia, marketing e il possibile legame con Sanremo 2026 ... skuola.net

Massimo Lopez commenta il ritorno dello storico spot del fortino: “Come tornare a casa” - facebook.com facebook

Ieri bastava una telefonata, oggi #UnaConnessioneAllungaLaVita. Massimo Lopez torna nel Fortino per raccontare come si è trasformato il nostro modo di comunicare e vivere. È la TIM di sempre, che continua a portare #innovazione nell’Italia che cambia. x.com