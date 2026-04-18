In Cattolica una targa sulla scala G ricorda Simonetta Ferrero | Atto di giustizia dopo 55 anni

A Cattolica è stata inaugurata una targa sulla scala G dedicata a Simonetta Ferrero, in memoria di un episodio accaduto il 24 luglio 1971. La targa è stata posta giovedì scorso e intende rendere omaggio a Simonetta Ferrero, ricordando un evento legato a quella data. La cerimonia si è svolta in presenza di alcuni testimoni e rappresentanti locali. La targa riporta un breve testo che riassume la vicenda.

Milano – Una targa, da giovedì scorso, ricorda Simonetta Ferrero, che il 24 luglio 1971 “venne con violenza strappata alla vita e all’affetto dei suoi cari”, con l’auspicio che “il suo impegno negli studi, nella carriera professionale e nelle attività di volontariato possa costituire un esempio di vita operosa e cristiana per le nuove generazioni”. È stata affissa durante una cerimonia strettamente privata, alla presenza della rettrice della Cattolica Elena Beccalli, di un sacerdote, delle sorelle di Simonetta, del cognato, di un gruppo ristretto di amici di famiglia e di una rappresentanza delle crocerossine, perché la vittima era una...🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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