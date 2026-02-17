Massa Quaresima 2024 | il vescovo Vaccari apre il tempo di riflessione con la messa delle Ceneri in Cattedrale

Il vescovo Vaccari ha inaugurato la Quaresima 2024 a Massa, celebrando la messa delle Ceneri in Cattedrale. Questa cerimonia apre ufficialmente il periodo di riflessione e penitenza, coinvolgendo numerosi fedeli che si sono radunati nella chiesa principale della città. La liturgia si è svolta con una partecipazione significativa, segnando l'inizio di un percorso spirituale che durerà quaranta giorni.

Massa si prepara alla Quaresima: il vescovo Vaccari celebra il Mercoledì delle Ceneri in Cattedrale. Massa, 17 febbraio 2026 – Domani, 18 febbraio, alle 21, monsignor Mario Vaccari presiederà la messa per il Mercoledì delle Ceneri nella basilica cattedrale di Massa. L'appuntamento segna l'inizio della Quaresima, un periodo di riflessione e preparazione spirituale che culmina con la Pasqua. La celebrazione rappresenta un momento di particolare significato per la comunità diocesana, chiamata a rinnovare la propria fede e a intraprendere un cammino di penitenza.