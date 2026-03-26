Da Palazzo Moroni la marcia Cammino silenzioso per la pace

Lunedì 30 marzo alle 20, partirà da Palazzo Moroni una marcia chiamata “Cammino silenzioso per la pace”. L’evento prevede un corteo che si svolgerà in città e si concluderà nello stesso luogo di partenza. La marcia è organizzata per sensibilizzare sulla richiesta di pace e si svolge in modo pacifico e silenzioso.

Lunedì 30 marzo in programma la marcia “Cammino silenzioso per la pace”. La partenza da Palazzo Moroni alle ore 20.15. L'associazione Uniti per la Pace organizza una marcia silenziosa per commemorare il dolore di tutte le vittime dei conflitti. La partenza è prevista da Palazzo Moroni alle ore 20.30. Il corteo prosegue lungo via Roma fino a Prato della Valle, per arrivare alla scalinata di Santa Giustina, dove la marcia si conclude.Durante il passaggio della marcia vengono tenute spente le luci pubbliche di via Roma e ad illuminare il tragitto saranno i partecipanti con proprie luci a led o con i loro cellulari. Evento organizzato in collaborazione con l'Assessorato alla Pace, diritti umani e cooperazione internazionale del Comune di Padova e il Centro di Ateneo per i Diritti Umani Antonio Papisca. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it © Padovaoggi.it - Da Palazzo Moroni la marcia “Cammino silenzioso per la pace” Articoli correlati Incontro “Efficacia delle azioni e iniziative nonviolente per la pace nel 2025” in sala Anziani di Palazzo MoroniIncontro “Efficacia delle azioni e iniziative nonviolente per la pace nel 2025” in sala Anziani di Palazzo Moroni il 17 febbraio 2026 In sala Anziani... Leggi anche: “Se vuoi la pace, prepara la pace”: torna la Marcia per la Pace ad Arezzo Una raccolta di contenuti su Palazzo Moroni Temi più discussi: Visita guidata ai Giardini di Palazzo Moroni; L'intruso veneziano, presentazione del libro di Giuseppe de Concini a palazzo Moroni il 31 marzo 2026; Black bar, ecco il nuovo locale a Palazzo Moroni di rigenerazione urbana: Una sfida al degrado; Donne in rivolta. Per una storia del femminismo degli anni Settanta in Veneto. Padova, convegno nazionale centri antidiscriminazione a Palazzo MoroniIl Comune di Padova, Assessorato alle politiche di genere e pari opportunità – Centro Antidiscriminazioni LGBTQ+ «Mariasilvia Spolato», promuove nuove azioni per sensibilizzare la cittadinanza sulla d ... padovaoggi.it Un Natale dentro la storia a Palazzo MoroniAlcuni luoghi, in un certo momento dell’anno sembrano farsi più disponibili, come se aspettassero proprio noi. Durante le vacanze di Natale, tempo sospeso e gentile, si rallenta quasi per necessità: ... ecodibergamo.it giovedì 19 marzo 17.30 Palazzo Moroni| PADOVA - facebook.com facebook