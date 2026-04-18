IN AUT e Servizi 0-6 | Creare spazi e coltivare legami

Si è concluso il secondo ciclo di formazione dedicato ai Servizi 0-6 della Fism Lecco-Sondrio, promosso dal Nucleo funzionale autismo dell’Asst Lecco. L’iniziativa fa parte del progetto “IN AUT: Creare spazi e coltivare legami” e ha visto la partecipazione di operatori che lavorano con i bambini in età prescolare. Il percorso si è concentrato su metodologie e strategie per migliorare l’accoglienza e il supporto ai più piccoli e alle loro famiglie.

Si è concluso il secondo ciclo del percorso formativo rivolto ai Servizi 0-6 aderenti alla Fism Lecco-Sondrio, promosso dal Nucleo funzionale autismo (Nfa) dell’Asst Lecco nell’ambito del progetto “IN AUT: Creare spazi e coltivare legami”.L’evento ha riscosso la partecipazione di più di 100.🔗 Leggi su Leccotoday.it This is How to Kill Self Doubt, End Procrastination & Build Momentum Notizie correlate Messaggero: “Ranieri ha dato un aut aut: o lui, o Gasperini”Prima del match contro il Pisa vinto dalla Roma 3-0, il senior advisor giallorosso Claudio Ranieri ha lanciato alcune frecciatine al tecnico Gian... Festival tirato a lucido. Ripuliamoci e ‘Aut Aut’ fanno brillare la cittàAmbiente ed inclusività a Sanremo, per un progetto che ha unito Reggio Emilia e Modena. Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: IN AUT e Servizi 0-6 aderenti alla Fism Lecco-Sondrio: Creare Spazi e Coltivare Legami; Evento conoscitivo e promozionale del bando; Stellantis accelera la trasformazione digitale e la strategia IA attraverso la collaborazione strategica con Microsoft per migliorare l’esperienza cliente; Stellantis e Microsoft: un’alleanza strategica per accelerare l’auto del futuro con IA e cloud. SECONDO INCONTRO DEL PROGETTO IN AUT: CREARE SPAZI E COLTIVARE LEGAMIA conclusione del percorso formativo sono state consegnate le vetrofanie IN AUT, che verranno applicate nelle ottantasette scuole aderenti alla FISM, come segno visibile di un impegno condiviso verso ... lecconews.news Lecco, oltre 100 educatori coinvolti nel progetto IN AUT: concluso il percorso per rafforzare inclusione nei servizi 0-6Tre giornate formative con focus su applicazione dei metodi educativi nei contesti scolastici e supervisione di situazioni reali Percorso promosso dal Nucleo Funzionale Autismo dell’ASST Lecco per i s ... msn.com #AltreNews #Apertura #BuongiornodaPositanonews Buongiorno da Positanonews: i nostri servizi, contatti e social network. Oggi è la Giornata Mondiale dei Monumenti e dei Siti Culturali facebook Il comandante: «Episodio isolato, ma abbiamo evitato il peggio». Ogni giorno servizi mirati contro lo spaccio. x.com