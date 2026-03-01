Festival tirato a lucido Ripuliamoci e ‘Aut Aut’ fanno brillare la città

Il festival si presenta in perfette condizioni, con le strade e le piazze ripulite e pronte per l’evento. “Aut Aut” ha contribuito a far risplendere la città, coinvolgendo anche iniziative di sensibilizzazione su ambiente e inclusività. Il progetto vede collaborare gruppi provenienti da Reggio Emilia e Modena, puntando sulla cura degli spazi pubblici e sulla partecipazione della comunità.

Ambiente ed inclusività a Sanremo, per un progetto che ha unito Reggio Emilia e Modena. Il gruppo di volontari reggiani Ripuliamoci, oltre ad occuparsi della raccolta di rifiuti sul territorio, è molto attivo anche nel sociale: negli anni, raccogliendo dei semplici tappi di plastica e sughero, è riuscita a sostenere diversi enti benefici e, fra questi, anche Aut Aut Modena con cui collabora da diversi anni. La sezione di oltre Secchia della nota associazione che coinvolge soggetti portatori dell'handicap autistico e i genitori degli stessi, avendo come fine istituzionale lo svolgimento di attività di volontariato prestata a beneficio dei soggetti autistici, è stata sostenuta dal gruppo reggiano Ripuliamoci per un progetto davvero toccante in occasione del più noto concorso canoro italiano.