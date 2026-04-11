Prima della partita tra Roma e Pisa, vinta dai giallorossi per 3-0, il senior advisor Claudio Ranieri ha rivolto alcune critiche al tecnico avversario, Gian Piero Gasperini. Durante le dichiarazioni, Ranieri ha lasciato intendere che Gasperini non fosse il primo nome scelto dalla Roma durante la sessione di mercato estiva. La conversazione ha attirato l’attenzione sulla tensione tra le due figure e sui possibili cambiamenti tecnici in vista.

Prima del match contro il Pisa vinto dalla Roma 3-0, il senior advisor giallorosso Claudio Ranieri ha lanciato alcune frecciatine al tecnico Gian Piero Gasperini, facendo capire che non fosse la prima scelta della Roma in estate. Le parole di Ranieri, però, sono sembrate anche un aut aut in vista della prossima stagione e del futuro. Tra i due sembra non scorrere buon sangue. Il confronto a distanza Gasperini-Ranieri. Il Messaggero scrive: A forza di sorrisi forzati, risposte non date, dribbling dialettici e versioni inevitabilmente di parte, il rischio che la situazione prima o poi deflagrasse era dietro l’angolo. E così dopo la conferenza di Gasperini di giovedì non risparmiando le solite frecciate alla dirigenza, è arrivata la risposta di Ranieri. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Messaggero: “Ranieri ha dato un aut aut: o lui, o Gasperini”

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