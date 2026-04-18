IN AUT e Nucleo funzionale autismo | Creare spazi e coltivare legami

Si è concluso il secondo ciclo di un percorso formativo dedicato ai servizi educativi 0-6 anni, promosso dal Nucleo funzionale autismo dell’Asst Lecco e rivolto ai membri della Fism Lecco-Sondrio. L’iniziativa rientra nel progetto “IN AUT: Creare spazi e coltivare legami” ed è rivolta a professionisti che operano in ambito educativo e assistenziale per i bambini e le loro famiglie.

Si è concluso il secondo ciclo del percorso formativo rivolto ai Servizi 0-6 aderenti alla Fism Lecco-Sondrio, promosso dal Nucleo funzionale autismo (Nfa) dell’Asst Lecco nell’ambito del progetto “IN AUT: Creare spazi e coltivare legami”.L’evento ha riscosso la partecipazione di più di 100.🔗 Leggi su Leccotoday.it Notizie correlate IN AUT e Servizi 0-6: "Creare spazi e coltivare legami"Si è concluso il secondo ciclo del percorso formativo rivolto ai Servizi 0-6 aderenti alla Fism Lecco-Sondrio, promosso dal Nucleo funzionale autismo... Messaggero: “Ranieri ha dato un aut aut: o lui, o Gasperini”Prima del match contro il Pisa vinto dalla Roma 3-0, il senior advisor giallorosso Claudio Ranieri ha lanciato alcune frecciatine al tecnico Gian... Approfondimenti e contenuti Si parla di: IN AUT e Servizi 0-6 aderenti alla Fism Lecco-Sondrio: Creare Spazi e Coltivare Legami. IN AUT e Servizi 0-6: Creare spazi e coltivare legamiL’evento formativo promosso dal Nfa di Asst Lecco ha coinvolto più di 100 insegnati ed educatori che hanno partecipato attivamente alle tre giornate formative ... leccotoday.it SECONDO INCONTRO DEL PROGETTO IN AUT: CREARE SPAZI E COLTIVARE LEGAMIA conclusione del percorso formativo sono state consegnate le vetrofanie IN AUT, che verranno applicate nelle ottantasette scuole aderenti alla FISM, come segno visibile di un impegno condiviso verso ... lecconews.news