Secondo uno studio recente, un’impresa di Firenze trascorre in media 313 ore ogni anno occupandosi di pratiche burocratiche, compilando moduli e rispettando adempimenti. Questa cifra riflette il tempo dedicato alle attività amministrative, sottraendo risorse e energie alle operazioni quotidiane. I dati mostrano come la gestione burocratica rappresenti un carico significativo per le aziende locali.

Trecentotredici ore l’anno dietro scrivanie, moduli e adempimenti. È il tempo medio che un’impresa fiorentina deve dedicare alla burocrazia. Tradotto in costi, significa circa 9.210 euro l’anno per azienda tra personale interno e consulenze necessarie a gestire pratiche e obblighi amministrativi. Il dato emerge dal sesto Rapporto dell’Osservatorio sulla burocrazia di Cna, che torna a puntare il dito sul peso degli adempimenti per micro e piccole imprese. Negli anni, spiegano dall’associazione, i tentativi di semplificazione non sono mancati, ma il risultato percepito da imprese e cittadini resta limitato. "La semplificazione è nell’agenda dei governi da almeno vent’anni – spiega Francesco Amerighi, presidente di Cna Firenze – ma la burocrazia continua ad opprimere le micro e piccole imprese e a frenare la nascita di nuove attività". 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Burocrazia tiranna. Le imprese perdono oltre 300 ore l’anno

