Impresa Lazio | Napoli battuto 2-0 al Maradona

La Lazio ha vinto 2-0 contro il Napoli in trasferta, nella 33esima giornata di Serie A. La partita si è disputata allo stadio Maradona, con la squadra ospite che è riuscita a ottenere il risultato positivo. La gara si è conclusa con la vittoria della Lazio, che ha segnato due gol.

NAPOLI - Colpo della Lazio al "Maradona". La formazione di Sarri batte 2-0 il Napoli in trasferta nel match valido per la 33esima giornata di Serie A. Un gol per tempo per i biancocelesti - Cancellieri al 6' e Basic al 57' - che tornano al successo dopo la sconfitta con la Fiorentina e il pareggio con il Parma. Prova al limite della perfezione dei capitolini, che sbagliano anche un rigore con Zaccagni al 31'. Prestazione deludente del Napoli, che non riesce a dare la zampata finale per blindare il piazzamento in zona Champions e resta fermo al secondo posto con 66 punti. La Lazio sale in nona posizione con 47 punti, accorciando a -1 dal Bologna, impegnato domani sera contro la Juventus.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Impresa Lazio: Napoli battuto 2-0 al Maradona Notizie correlate Impresa Como al Maradona: Napoli eliminato ai rigori, Fabregas vola in semifinaleFinisce 1-1 al 90', poi decide l'oltranza: Lukaku sbaglia, Butez para il rigore decisivo a Lobotka. Napoli, contro la Lazio altro sold out al MaradonaIl traguardo scudetto resta estremamente difficile da raggiungere, ma non è ancora del tutto fuori portata.