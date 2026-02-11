Impresa Como al Maradona | Napoli eliminato ai rigori Fabregas vola in semifinale

Il Como di Cesc Fabregas ha fatto il colpo al Maradona, eliminando il Napoli ai rigori dopo una partita tiratissima. La sfida si è conclusa solo dopo una serie infinita di rigori, con il Como che vola in semifinale di Coppa Italia e aspetta l’Inter. Una vittoria sorprendente che scuote il calcio italiano.

Clamoroso al Maradona: il Como di Cesc Fabregas batte il Napoli ai calci di rigore dopo un'estenuante serie ad oltranza e vola in semifinale di Coppa Italia, dove affronterà l'Inter. Una notte da incubo per Antonio Conte, che vede sfumare uno degli obiettivi stagionali tra le mura amiche, tradito proprio dai suoi uomini più rappresentativi. La partita: Baturina illude, Vergara risponde. Il match si sblocca al 39? grazie a un rigore concesso ai lariani per un fallo di Olivera su Smolcic: Baturina è glaciale dagli undici metri e porta avanti i suoi. Il Napoli sembra accusare il colpo, ma la scossa arriva all'alba della ripresa: al 46? Vergara sfrutta un lancio lungo di Hojlund e fredda Butez per l'1-1.

