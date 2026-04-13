A Napoli si avvicina il tutto esaurito per la partita contro la Lazio, con il Maradona che registra nuovamente il sold out. La sfida si svolgerà nel stadio pieno, confermando l'interesse dei tifosi per questa occasione. La partita si inserisce in un campionato molto combattuto, anche se il traguardo scudetto appare ancora lontano. La vendita dei biglietti ha raggiunto i numeri massimi disponibili, annunciando un pubblico numeroso e appassionato.

Il traguardo scudetto resta estremamente difficile da raggiungere, ma non è ancora del tutto fuori portata. Intanto, il popolo azzurro continua a stringersi attorno alla squadra, deciso a sostenerla fino all’ultimo in questo finale di stagione. Ne è la prova l’entusiasmo che si respira allo stadio Stadio Diego Armando Maradona, pronto a riempirsi ancora una volta e a diventare un ambiente infuocato. In vista della gara di sabato alle 18 contro la Lazio guidata dall’ex Maurizio Sarri, l’impianto di Fuorigrotta è ormai vicinissimo al tutto esaurito. Sul circuito TicketOne restano infatti pochissimi biglietti disponibili, limitati alle due curve inferiori, mentre tutti gli altri settori — dai Distinti alla Posillipo fino alla Tribuna Nisida — risultano già esauriti.🔗 Leggi su Forzazzurri.net

© Forzazzurri.net - Napoli, contro la Lazio altro sold out al Maradona

Per le gare contro Como e Roma previsto sold out al MaradonaDopo la trasferta contro il Genoa di De Rossi, la squadra di Antonio Conte affronterà il Como in Coppa Italia e la Roma in campionato.

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Serie A : Il Napoli si prepara a un altro sold out al Maradona