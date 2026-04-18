Impianto di rottamazione del ferro abusivo scatta il sequestro

Nella giornata di oggi è stato sequestrato un’area di circa 2.000 metri quadrati a Cancello ed Arnone, utilizzata come centro di raccolta e rottamazione di materiale ferroso. L’intervento è stato effettuato a causa di un impianto di smaltimento di ferro funzionante senza autorizzazioni ufficiali. La zona, che era attiva come centro di rottamazione abusivo, è stata sottoposta a sequestro dalle forze dell’ordine.

Sequestrata un’area di circa 2.000 metri quadrati, adibita a centro di raccolta e rottamazione di materiale ferroso a Cancello ed Arnone. E’ il risultato dell’attività di accertamento e controllo sul territorio da parte degli agenti della Polizia Provinciale di Caserta, avviati a seguito di.🔗 Leggi su Casertanews.it Notizie correlate Cancello ed Arnone, sequestrato impianto di rottamazione di ferro: denunciata la titolare per ricettazioneTempo di lettura: 2 minutiProseguono gli accertamenti e i controlli sul territorio da parte degli agenti della Polizia Provinciale di Caserta,... Scarico abusivo in spiaggia: scatta il sequestroAccertamenti in corso per individuare la provenienza della tubazione e le eventuali responsabilità. Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Dalla rottamazione al business del riuso: SUSTAINera prepara l'apertura del suo terzo impianto globale di smontaggio; Bando INAIL 2025/2026; Sicurezza, Ponticelli e servizi: le questioni urgenti in Consiglio Comunale; Bonus condizionatori 2026: guida a detrazioni, aliquote e requisiti. Sequestrato impianto di rottamazione di ferro, denunciata la titolare per ricettazioneSottoposta a sequestro un’area di circa 2.000 metri quadrati, adibita a centro di raccolta e rottamazione di materiale ferroso, situata nel territorio del Comune di Cancello ed ... ilmattino.it Impianto di rottamazione del ferro abusivo, scatta il sequestroSequestrata un’area di circa 2.000 metri quadrati, adibita a centro di raccolta e rottamazione di materiale ferroso a Cancello ed Arnone. casertanews.it Impianto di Lentini, Lombardo (Scn): “non è solo un problema di impianti, ma di responsabilità" - facebook.com facebook