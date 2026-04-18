Impianto di rottamazione del ferro abusivo scatta il sequestro

Da casertanews.it 18 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella giornata di oggi è stato sequestrato un’area di circa 2.000 metri quadrati a Cancello ed Arnone, utilizzata come centro di raccolta e rottamazione di materiale ferroso. L’intervento è stato effettuato a causa di un impianto di smaltimento di ferro funzionante senza autorizzazioni ufficiali. La zona, che era attiva come centro di rottamazione abusivo, è stata sottoposta a sequestro dalle forze dell’ordine.

Sequestrata un’area di circa 2.000 metri quadrati, adibita a centro di raccolta e rottamazione di materiale ferroso a Cancello ed Arnone. E’ il risultato dell’attività di accertamento e controllo sul territorio da parte degli agenti della Polizia Provinciale di Caserta, avviati a seguito di.🔗 Leggi su Casertanews.it

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