Scarico abusivo in spiaggia | scatta il sequestro

La Polizia Provinciale di Caserta e la Guardia Costiera di Mondragone hanno sequestrato una tubazione trovata sulla spiaggia del litorale domizio, nella zona di Le Vagnole di Sessa Aurunca, al confine con Mondragone. L’intervento è avvenuto dopo che la tubazione è stata individuata nei giorni scorsi sulla spiaggia. Il sequestro è stato eseguito in collaborazione tra le due forze di polizia.

Accertamenti in corso per individuare la provenienza della tubazione e le eventuali responsabilità. Prevista anche la rimozione La Polizia Provinciale di Caserta, in collaborazione con la Guardia Costiera di Mondragone, ha proceduto al sequestro di una tubazione comparsa nei giorni scorsi sulla spiaggia del litorale domizio, in località Le Vagnole di Sessa Aurunca, al confine con Mondragone. All'operazione hanno preso parte anche la Polizia Municipale di Sessa Aurunca, l'Arpac e i tecnici del Settore Ambiente del Comune, che hanno effettuato verifiche sul posto, con analisi e campionamenti delle acque. Si attendono ora i risultati degli accertamenti per individuare la provenienza della tubazione e le eventuali responsabilità, oltre a procedere alla sua rimozione.