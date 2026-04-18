Cancello ed Arnone sequestrato impianto di rottamazione di ferro | denunciata la titolare per ricettazione

A Cancello ed Arnone, gli agenti della Polizia Provinciale di Caserta hanno sequestrato un impianto di rottamazione di ferro e denunciato la titolare per ricettazione. Le indagini sono state avviate dopo segnalazioni di furti di colonnine di ricarica per veicoli elettrici. Continuano i controlli sul territorio per verificare eventuali irregolarità e attività illecite legate a questo settore.

Tempo di lettura: 2 minuti Proseguono gli accertamenti e i controlli sul territorio da parte degli agenti della Polizia Provinciale di Caserta, avviati a seguito di segnalazioni relative ai furti di colonnine elettriche per la ricarica dei veicoli. Nel corso delle attività ispettive, è stata sottoposta a sequestro un’area di circa 2.000 metri quadrati, adibita a centro di raccolta e rottamazione di materiale ferroso, situata nel territorio del Comune di Cancello ed Arnone. Secondo quanto emerso, l’attività acquistava ferro da soggetti riconducibili a circuiti di trasporto illecito di rifiuti, tra cui anche componenti provenienti dallo smantellamento di infrastrutture pubbliche, come le colonnine per la ricarica elettrica installate presso diversi Comuni.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Cancello ed Arnone, sequestrato impianto di rottamazione di ferro: denunciata la titolare per ricettazione Notizie correlate Notte di tensione a Cancello ed Arnone: 33enne salvato dal vuotoUn uomo di 33 anni, cittadino albanese, è stato salvato durante la notte tra il 14 e il 15 aprile 2026 dopo aver tentato di lanciarsi da un ponte a... Cancello ed Arnone, tenta di suicidarsi dopo lite con moglie: salvato da un carabiniereMomenti di forte tensione all’alba di oggi, mercoledì 15 aprile, lungo la via Consolare, nei pressi del ponte sul fiume Volturno, dove un uomo ha... Aggiornamenti e contenuti dedicati Argomenti più discussi: Cancello ed Arnone, tenta di suicidarsi dopo lite con moglie: salvato da un carabiniere; Scoperta bisca clandestina a Casapesenna. CANCELLO ED ARNONE - Dramma sfiorato sul Volturno, maresciallo libero da servizio salva un 33enne11:12:05 Momenti di forte tensione all’alba a Cancello ed Arnone, dove un gesto disperato è stato sventato grazie al coraggio e alla prontezza di un carabiniere libero dal servizio. Il Comandante dell ... casertafocus.net Cancello ed Arnone, tenta di lanciarsi nel Volturno: salvato da maresciallo dei CarabinieriCancello ed Arnone (Caserta) – Un gesto estremo evitato grazie al sangue freddo e al senso del dovere di un maresciallo dei carabinieri libero dal servizio. pupia.tv Se salutate non cancello il video STORIA di PARTINICO (PA) Stasera dalle 21 concerto in piazza Duomo. Qui in Sicilia 25 gradi Info Povia 348.7623972 [email protected] facebook