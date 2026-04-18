Cancello ed Arnone sequestrato impianto di rottamazione di ferro | denunciata la titolare per ricettazione

Da anteprima24.it 18 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Cancello ed Arnone, gli agenti della Polizia Provinciale di Caserta hanno sequestrato un impianto di rottamazione di ferro e denunciato la titolare per ricettazione. Le indagini sono state avviate dopo segnalazioni di furti di colonnine di ricarica per veicoli elettrici. Continuano i controlli sul territorio per verificare eventuali irregolarità e attività illecite legate a questo settore.

Tempo di lettura: 2 minuti Proseguono gli accertamenti e i controlli sul territorio da parte degli agenti della Polizia Provinciale di Caserta, avviati a seguito di segnalazioni relative ai furti di colonnine elettriche per la ricarica dei veicoli. Nel corso delle attività ispettive, è stata sottoposta a sequestro un’area di circa 2.000 metri quadrati, adibita a centro di raccolta e rottamazione di materiale ferroso, situata nel territorio del Comune di Cancello ed Arnone. Secondo quanto emerso, l’attività acquistava ferro da soggetti riconducibili a circuiti di trasporto illecito di rifiuti, tra cui anche componenti provenienti dallo smantellamento di infrastrutture pubbliche, come le colonnine per la ricarica elettrica installate presso diversi Comuni.🔗 Leggi su Anteprima24.it

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