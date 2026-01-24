Nuovi impianti sportivi in via Adda Finanziamento da oltre un milione | È prioritario avviare il progetto

È stato approvato il progetto esecutivo per la riqualificazione degli impianti sportivi di via Adda, che comprende il restyling del campo a 11, la pista d’atletica, le pedane per salto in lungo e in alto, oltre a nuovi impianti di illuminazione e impiantistica. Con un finanziamento superiore a un milione di euro, il progetto rappresenta un intervento prioritario volto a migliorare le strutture sportive nell’area delle scuole superiori Argentia e Itis Marconi.

Riqualificazione del campo a 11, restyling della pista d’atletica, nuove pedane per salto in lungo e in alto, illuminazione e impiantistica, approvato il progetto esecutivo di rifacimento degli impianti sportivi nel complesso delle scuole superiori di via Adda, che ospita l’Istituto Argentia e l’Itis Marconi. Gli impianti risalgono agli anni Ottanta, sono ormai fatiscenti e in buona parte non utilizzati. Il finanziamento, un milione e 365 mila euro, era stato erogato poco più di un anno fa dalla Città Metropolitana tramite un bando. Alla progettazione hanno partecipato, soprattutto per la parte di rilievo tecnico e di progettazione illuminotecnica, anche docenti delle scuole e gruppi di studenti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

I nostri impianti sportivi. Corsa contro il tempo per salvare il progetto IoloIl 2026 si avvicina e con esso una nuova amministrazione comunale a Prato, rendendo urgente l’intervento sugli impianti sportivi.

