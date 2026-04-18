A Imperia, il consiglio comunale ha discusso recentemente della gestione dell’assistenza ai minori con disabilità gravi. La questione ha coinvolto famiglie e il Garante dei diritti, che hanno espresso critiche nei confronti del Comune riguardo alle modalità di supporto e ai servizi offerti. La discussione si è concentrata sulle difficoltà incontrate dalle famiglie nel garantire un’assistenza adeguata ai propri figli.

Il dibattito all’interno del consiglio comunale di Imperia si è acceso su un tema che tocca da vicino il cuore sociale della comunità: la gestione dell’assistenza per i minori con disabilità gravi. L’interpellanza presentata dal consigliere Bracco ha sollevato dubbi sull’effettiva attivazione delle figure dedicate alla comunicazione e all’autonomia, mettendo in luce una divergenza tra le richieste delle famiglie e l’interpretazione normativa dell’amministrazione locale. Le segnalazioni che hanno coinvolto le istituzioni regionali e nazionali. La questione non nasce come una semplice disputa politica, ma affonda le radici in una serie di comunicazioni formali che hanno coinvolti diversi enti di tutela.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Imperia, emergenza disabilità: famiglie e Garante contro il Comune

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