Docente di sostegno confermato dalle famiglie il Garante per le persone con disabilità difende la norma | Continuità didattica è diritto essenziale

Il Garante per le persone con disabilità conferma l'importanza della continuità didattica come diritto fondamentale. Dopo un anno di attività, l’Autorità ha lavorato per tutelare le esigenze delle persone con disabilità, intervenendo anche in giudizio, e rafforzando la tutela in ambito scolastico. La presenza di docenti di sostegno, apprezzata dalle famiglie, rappresenta un elemento chiave per garantire un percorso di apprendimento equo e inclusivo.

Nel primo anno di attività, l’Autorità Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità ha esercitato la propria facoltà di intervenire in giudizio per tutelare i diritti delle persone con disabilità, anche in ambito scolastico. Lo ha ricordato l’Avvocato Maurizio Borgo, presidente dell’Autorità, durante l’audizione del 20 gennaio presso la Commissione parlamentare per l’Infanzia e l’Adolescenza. La partecipazione al giudizio è stata finalizzata a sostenere la piena legittimità del decreto, riconoscendone il valore costituzionale e pedagogico. La continuità didattica non è stata presentata come semplice esigenza organizzativa, ma come diritto essenziale dell’alunno con disabilità, da considerare un accomodamento ragionevole ai sensi dell’art.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Continuità didattica e conferma del docente di sostegno: la procedura ci sarà anche nel 2026/27. Pillole di Question TimeDurante il question time del 24 novembre 2025 su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino con ospite Simone Craparo della Gilda, si è discusso della conferma del docente di sostegno e della continuità didattica.

Sostegno, Pacifico (Anief): conferma supplenti su richiesta delle famiglie è risposta solo parziale alla continuità didatticaIl Comitato europeo dei diritti sociali ha riconosciuto il reclamo collettivo n.

