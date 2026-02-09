Incendio a Secondigliano | il Comune attiva le misure di emergenza e l’assistenza per le famiglie evacuate

Questa notte un grosso incendio ha distrutto una pizzeria a Secondigliano. Le fiamme hanno costretto alcune famiglie ad evacuare le proprie case. Il Comune di Napoli si è subito attivato, attivando misure di emergenza e assistenza per chi ha perso tutto. Ora si cercano di capire i danni e di rassicurare gli abitanti del quartiere.

Tempo di lettura: 2 minuti A seguito del grave incendio sviluppatosi questa notte in una pizzeria nel quartiere di Secondigliano, l'Amministrazione Comunale di Napoli sta intervenendo per garantire assistenza ai cittadini coinvolti e monitorare i rischi ambientali. Attualmente, a causa dei danni strutturali provocati dal rogo, due appartamenti adiacenti sono stati dichiarati inagibili dai Vigili del Fuoco. Inoltre, la zona resta sotto osservazione per la qualità dell'aria, che risulta ancora fortemente satura di fumi e difficile da respirare. Per far fronte all'emergenza abitativa immediata, il Comune ha disposto l'apertura straordinaria del Centro Giovanile "Sandro Pertini" (ex Centro Combattenti), adibito a punto di prima accoglienza.

