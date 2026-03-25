Chi ha firmato il nude look di Ilary Blasi al Grande Fratello Vip | sembra un abito ma è un due pezzi

Nella terza puntata del Grande Fratello Vip, Ilary Blasi ha indossato un completo color cipria che sembrava un abito, ma in realtà era un due pezzi. Si tratta di un look minimal e sobrio, firmato da un noto stilista. Il completo ha un prezzo di circa 1500 euro.

Look minimal per Ilary Blasi nella terza puntata del Grande Fratello Vip, all'insegna della sobrietà: ecco chi ha firmato il completo color cipria e il prezzo. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati “Le due nemiche insieme”. Grande Fratello Vip, Ilary Blasi ha scelto loro: chi sono le concorrentiIl ritorno di Ilary Blasi al timone del Grande Fratello Vip 2026 si annuncia come molto più di un semplice cambio della guardia. Grande Fratello Vip, l’annuncio di Ilary Blasi a fine puntata: “Chi è al televoto”La nuova edizione del Grande Fratello Vip ha preso il via con una prima puntata che ha già mostrato tutte le potenzialità di una stagione destinata a... Tutto quello che riguarda Ilary Blasi Discussioni sull' argomento Ilary Blasi a Verissimo conferma le nozze con Bastian Muller: Mi sposo quando mi divorzio; Ilary Blasi, bentornata a casa al Gf Vip; Chi veste Ilary Blasi per il Grande Fratello Vip 2026, la stylist Silvia Giacò: In questa edizione solo sobrietà; Il fidanzato di Ilary Blasi: chi è Bastian Müller, il nuovo compagno dopo Francesco Totti. Ilary Blasi e il matrimonio con Bastian Muller: spunta un indizio sulla dataIlary Blasi parla del matrimonio con Bastian Muller e svela un indizio sulla possibile data. Ecco cosa ha raccontato al settimanale Chi. donnaglamour.it Grande Fratello Vip, la comunicazione improvvisa di Ilary Blasi: è già la fine di tutto. Cosa è successo (VIDEO) - facebook.com facebook Ilary Blasi, cosa ha indossato al #grande fratello Vip: lo slip dress nero che punta sull’essenzialità x.com