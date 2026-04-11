Malissimo Ilary Blasi è stata informata dopo la puntata del Grande Fratello Vip

Dopo la puntata del Grande Fratello Vip, Ilary Blasi è stata informata che la puntata è stata giudicata “malissimo”. La serata televisiva del venerdì si è riaccesa con una sfida tra i programmi di prima serata, e questa volta una proposta rinnovata ha avuto successo, sorprendendo il pubblico e mettendo in ombra il reality condotto da Blasi.

Il venerdì sera televisivo si riaccende con una nuova sfida tra i principali programmi della prima serata e questa volta a spuntarla è una proposta rinnovata che riesce a sorprendere il pubblico e a gelare il Grande Fratello Vip di Ilary Blasi. A conquistare la vetta degli ascolti è infatti il debutto di Dalla strada al palco nella sua versione “special”, capace di attirare quasi 3 milioni di spettatori su Rai 1 e di imporsi come il programma più visto della serata. Una partenza solida, che segna anche un cambio di passo rispetto alle edizioni precedenti e che sembra aver intercettato il favore del pubblico. Il nuovo format, guidato da Carlo... 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Ilary Blasi, la notizia dopo la terza puntata del Grande Fratello VipLa terza puntata del Grande Fratello Vip di Ilary Blasi, andata in onda nella serata del 24 marzo su Canale 5, ha condensato tutti gli eventi...

Ilary Blasi, la comunicazione ufficiale dopo la puntata del Grande Fratello VipLa sfida degli ascolti del lunedì sera del 30 marzo 2026 conferma un panorama televisivo ancora estremamente competitivo, con equilibri che si...

UFFICIALE: Ilary Blasi torna al GF Vip a marzo dopo 8 anni! Cast bomba

Temi più discussi: Grande Fratello Vip 2026 : tre motivi per cui non sta funzionando (e c'entra anche Ilary Blasi); Grande Fratello Vip, pagelle: Lucarelli spietata e meravigliosa (10). Lo show decolla (7), ma Ilary Blasi non li sopporta più (8); Ilary Blasi, il GF affonda contro la Via Crucis: il regalo inaspettato dei suoi autori; Valentina Barbieri: Il mio fidanzato? Nessun anello, ma abbiamo preso casa insieme. Dopo Ilary Blasi mi piacerebbe imitare Chanel Totti.

Grande Fratello Vip, pagelle: Lucarelli spietata e meravigliosa (10). Lo show decolla (7), ma Ilary Blasi non li sopporta più (8)Emozioni e momenti divertenti, ma anche con un tocco di polemica nell'ottava puntata del Grande Fratello Vip in onda venerdì 10 aprile 2026, ecco le pagelle ... libero.it

Ilary, abbiamo un problema. La lista dei flop comincia a diventare troppo lungaNel caso di Ilary la lista comincia ad essere lunga, a partire da Balalaika, trasmissione corale (c'erano pure Nicola Savino e Belen Rodriguez) che accompagnò i primi e finora unici Mondiali di ... today.it

Alessia Solidani, migliore amica di Ilary Blasi, festeggia il compleanno di Bastian Muller dimostrando apertamente il suo affetto nei confronti del nuovo compagno della conduttrice del GF Vip. È la stessa donna dalla quale Francesco Totti aveva chiesto alla ex - facebook.com facebook

Incredibile Ilary #Blasi, asfalta la Nazionale in diretta: "Sono vere pip... al sugo" x.com