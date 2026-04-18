La Corte d’appello di Firenze ha confermato la condanna a sei anni di reclusione per Manolo Portanova, ritenuto colpevole di violenza di gruppo. La sentenza si riferisce a un episodio avvenuto tra la notte del 30 e 31 maggio 2021 in un appartamento vicino a piazza del Campo, coinvolgendo anche Alessio Langella, che è stato anch’esso riconosciuto colpevole. La decisione giudiziaria si basa sui processi di primo grado e di appello.

La Corte d’appello di Firenze ha confermato la sentenza di primo grado: Manolo Portanova e Alessio Langella sono stati riconosciuti colpevoli di violenza di gruppo, per quanto accaduto nella notte tra il 30 e il 31 maggio 2021 in un appartamento vicino a piazza del Campo. Una studentessa allora ventunenne fu, secondo quando stabilito nei due gradi di giudizio, vittima di violenza di gruppo. Per la stessa vicenda è stato condannato a tre anni dal tribunale dei minori di Firenze un 17enne (sospensione condizionale della pena) e a nove anni in primo grado con rito ordinario l’amico Alessandro Cappiello. "Continuerò a lottare come ho sempre fatto – ha commentato Portanova dopo la sentenza –.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il verdetto Portanova condannato a 6 anni

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