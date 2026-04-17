Violenza di gruppo condannato a 6 anni il calciatore Manolo Portanova

La Corte d’Appello di Firenze ha confermato la condanna a sei anni di reclusione per Manolo Portanova, ex calciatore del Genoa, per il reato di violenza sessuale di gruppo. La sentenza si basa sulla condanna definitiva emessa in primo grado e riguarda un episodio avvenuto alcuni anni fa. La decisione è stata comunicata recentemente, senza ulteriori sviluppi o variazioni rispetto alla pena stabilita.

La Corte d’Appello di Firenze ha confermato la condanna a 6 anni nei confronti di Manolo Portanova, ex calciatore del Genoa, per il reato di violenza sessuale di gruppo. I fatti, come riportato da Agi, risalirebbero a maggio 2021 e farebbero riferimento a una denuncia presentata da una giovane a.🔗 Leggi su Firenzetoday.it Notizie correlate Violenza sessuale: chiesta la conferma della condanna per il calciatore Manolo PortanovaLa Procura generale fiorentina ha chiesto la conferma della condanna a sei anni per violenza sessuale di gruppo, inflitta nel giudizio di primo grado... Manolo Portanova, la Corte d’Appello conferma la condanna a 6 anni per violenza sessuale di gruppoL'avvocato del calciatore, Gabriele Bordoni, ha annunciato che il nuovo verdetto sarà impugnato in Cassazione. Panoramica sull’argomento Temi più discussi: La violenza sessuale di gruppo dopo la sentenza n. 202 del 2025 della Corte costituzionale: il riconoscimento dei casi di minore gravità può incrinare il sistema delle preclusioni penitenziarie?; Violenza di gruppo, Bra sotto choc. Il club: Se fatti accertati, meritano la più ferma condanna; Manolo Portanova, confermata in appello la condanna a 6 anni per stupro di gruppo; Portanova, confermati in appello i 6 anni per violenza sessuale. Portanova, confermata la sentenza di primo grado: condannato a 6 anniLa Corte d’Appello di Firenze ha confermato la sentenza di primo grado e ha condannato Manolo Portanova a 6 anni per presunta violenza sessuale di gruppo. In primo grado, il Tribunale ... lalaziosiamonoi.it Condanna confermata per Manolo Portanova per violenza sessuale, rabbia del calciatore che farà ricorsoConfermata in Appello la condanna a 6 anni per violenza sessuale a Manolo Portanova, ex calciatore del Genoa e centrocampista oggi alla Reggiana ... virgilio.it Portanova, confermati in appello i 6 anni: il 25enne era stato condannato in primo grado per violenza di gruppo La Corte d’Appello di Firenze ha confermato la sentenza di primo grado e ha condannato Manolo Portanova a 6 anni per presunta violenza se - facebook.com facebook Rifiutiamo la logica della violenza e della guerra, per abbracciare una pace fondata sull’amore e sulla giustizia! Una pace che sia disarmata, cioè non fondata sulla paura, sulla minaccia o sugli armamenti; e disarmante, perché capace di risolvere i conflitti, di x.com