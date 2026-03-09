Nella giornata di Serie B, Venezia conquista la vetta con un punteggio di 7,5, mentre il Bari subisce un pesante 4. Tra i protagonisti, Artistico, Di Nardo e Pittarello si distinguono come bomber emergenti. La Sampdoria continua a vivere momenti difficili e non riesce a trovare stabilità in questa fase del campionato. I risultati delle partite riflettono le varie situazioni delle squadre in classifica.

Si chiude la ventinovesima giornata di Serie B: scatto del Venezia in testa alla classifica. Cade il Monza. Ko anche per la Samp, sconfitta 3-0 a Frosinone. Il Pescara di Insigne continua a stupire: quattro gol al Bari e doppietta del numero dieci. Pohjanpalo timbra il cartellino con disarmante regolarità: 20 gol in 29 partite, sempre a segno nelle ultime 5. Per una volta, però, il finlandese può cedere la copertina. Perché è stata la giornata dei centravanti che non ti aspetti, determinanti senza avere i riflettori puntati addosso. La media di Gabriele Artistico nella gestione Donadoni è straordinaria: i suoi 10 gol sono stati segnati tutti nelle ultime 16 partite (tralasciando discorsi scomodi sull’eredità di Pio, si parla di un attaccante che nel 2024 giocava i playout di C). 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Le pagelle della Serie B: Venezia scatto in vetta, 7,5. Che crollo, è un Bari da 4

Articoli correlati

Le pagelle della Serie B: Venezia e Palermo tritatutto, 7,5. Crolla ancora il Bari, 4Si chiude la ventesima giornata di B: il Frosinone frena a Monza, vincono Venezia e Palermo.

Le pagelle della Serie B: Non è un Caso e il Monza sorride, 7,5. Crollo Palermo, 5Si chiude la ventisettesima giornata di B: colpo del Monza, l'unica delle big a vincere in questo turno.

Tutto quello che riguarda Le pagelle della Serie B Venezia scatto...

Temi più discussi: Bari-Empoli 2-1: le pagelle dei biancorossi; Le pagelle della Serie B: non è un Caso e il Monza sorride, 7,5. Crollo Palermo, 5; Sampdoria-Bari 0-2, pagelle: Palma in difficoltà, Brunori non punge; Sampdoria-Bari 0-2, le pagelle dei biancorossi: Odenthal domina l’area, Çuni efficace….

Pescara-Bari 4-0, le pagelle: Luna park biancoazzurra, pugliesi troppo arrendevoliRisultato finale: Pescara-Bari 4-0 PESCARA Saio 6 - Serata molto tranquilla per il portiere biancoazzurro, chiamato solo a svolgere l’ordinaria. tuttomercatoweb.com

Pescara-Bari 4-0, le pagelle dei biancorossi: nessun biancorosso entra in partita, squadra senz’animaIn una giornata in cui conquistano punti importanti per la salvezza Avellino, Spezia, Virtus Entella e Mantova, il Bari decide di non giocare e rimedia un'altra ... barinelpallone.it

Telesveva. . Ancora violenze ai danni degli operatori sanitari a Bari: due aggressioni in 24 ore al Policlinico e all’ospedale San Paolo #bari #cronaca #aggressioni #medici #prontosoccorso - facebook.com facebook