Il vecchio e l' ombra | al Teatro Nostos un Don Chisciotte moderno

Al Teatro Nostos di Aversa si prepara una nuova stagione teatrale con la rappresentazione di

Il sipario del Nostos Teatro di Aversa si prepara a calare su una stagione intensa e ricca di suggestioni. L’ultimo appuntamento della rassegna “Approdi 2026”, previsto per domenica 19 aprile alle ore 19:00, è affidato al Centro Teatrale Umbro con “Il vecchio e la sua ombra”, uno spettacolo di.🔗 Leggi su Casertanews.it

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