Al Teatro Nuovo di Verona il balletto Don Chisciotte

Il Teatro Nuovo di Verona ospiterà il balletto “Don Chisciotte” in una rappresentazione prevista per il 17 aprile alle 20. La coreografia è firmata da Marinel Stefanescu e l’evento è una coproduzione tra il Nuovo Balletto Classico e altre realtà. La performance si basa su un classico del repertorio ballettistico internazionale e coinvolgerà il pubblico con la sua interpretazione.

Un grande classico del repertorio ballettistico mondiale torna a incantare il pubblico veronese: “Don Chisciotte”, nell’adattamento coreografico di Marinel Stefanescu, sarà in scena al Teatro Nuovo il 17 Aprile alle ore 20, in una straordinaria coproduzione tra il Nuovo Balletto Classico e.🔗 Leggi su Veronasera.it Notizie correlate Leggi anche: Alessio Boni mercoledì al Capitol per il suo Don Chisciotte Leggi anche: Alessio Boni al Capitol per la proiezione in anteprima del film “Don Chisciotte” Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Ánghelos, lo spettacolo di Roberto Latini al teatro Nuovo Rifredi Scena Aperta di Firenze; Il Teatro Nuovo di Rebbio riapre il 19 aprile. Don Giusto: Uno spazio di creatività per il quartiere; Filippo Caccamo porta il suo nuovo spettacolo Fuori di Tela al Teatro Nuovo il 18 e 19 aprile 2026; Al Míràcol de la Madòna de Sant’üstì - Teatro Nuovo Treviglio - eventi. Il nuovo spettacolo di Roberto Mercadini in scena al Teatro dei PiccoliMartedì 21 aprile il Teatro dei Piccoli di Napoli (Via Antoniotto Usodimare, 200) ospita Animali umani. Un monologo su tutti noi il nuovo spettacolo scritto e ... napolivillage.com Filippo Caccamo porta il suo nuovo spettacolo Fuori di Tela al Teatro NuovoDopo tre anni di sold out nei teatri di tutta Italia a ridere delle follie tragicomiche del mondo scuola, Filippo Caccamo (2 milioni e mezzo di follower tra Instagram, Facebook, YouTube e TikTok) è ... veronasera.it Don Giusto Della Valle racconta la prossima riapertura del Teatro Nuovo di Rebbio, in via Lissi, che avverrà con un grande concerto proprio questo weekend. Conducono Viviana Dalla Pria e Lorenzo Canali Ascoltaci in podcast: https://open.spotify.com/show/ facebook