Click day 18 febbraio | corsa online per colf e badanti ma i posti sono pochissimi

Il click day del 18 febbraio mette in corsa online le colf e le badanti, ma i posti disponibili sono pochissimi. Molte persone cercano di iscriversi fin dalle prime ore del mattino, sperando di ottenere un lavoro, ma solo pochi riescono a superare la selezione. La procedura si svolge in modo rapido e strict, con le domande aperte dalle 9 e le iscrizioni che si chiudono in pochi minuti.

Domande al via dalle 9: posti limitati e selezione in ordine cronologico. Oggi, 18 febbraio, scatta il click day per l'assunzione di lavoratori domestici stranieri, tra cui colf, badanti e baby-sitter. Si parla di click day perché i posti disponibili sono limitati e l'ordine di arrivo delle richieste è determinante. La piattaforma del Ministero dell'Interno, nella sezione dedicata allo Sportello unico per l'immigrazione, apre alle ore 9. Le domande vengono esaminate in base all'orario esatto di invio: una volta raggiunta la quota annuale prevista, il sistema blocca automaticamente l'inserimento di nuove richieste.

