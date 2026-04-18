Il Tribunale ha deciso di non applicare pene più severe a un gruppo di manifestanti accusati di aver causato danni durante una manifestazione a Torino il 4 marzo 2023. I partecipanti facevano parte del gruppo anarchico Fai e avevano partecipato alla protesta in solidarietà con un detenuto che stava digiunando contro il regime di 41 bis. La manifestazione aveva portato a danni e tensioni in città durante il corteo.

Avevano devastato Torino in occasione della manifestazione del 4 marzo 2023. Erano i militanti del gruppo anarchico Fai, scesi in piazza per solidarietà ad Alfredo Cospito, che in quel periodo stava sostenendo uno sciopero della fame contro il regime di 41 bis cui era sottoposto. Diciotto tra questi sono finiti davanti ai giudici del Tribunale di Torino. Le pene inflitte dal tribunale, con la sentenza emessa giovedì scorso, spaziano dai cinque anni e sei mesi di reclusione ai 18 mesi di arresto. Da quanto si ricava dalla lettura del dispositivo, i giudici hanno escluso il reato di devastazione ma hanno riconosciuto, come sosteneva la procura, il concorso degli imputati nella «minaccia a pubblico ufficiale», cosa che a giudizio della pubblica accusa dimostra come i danneggiamenti furono preorganizzati.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Il Tribunale "grazia" gli amici di Cospito

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