Gli amici di Cospito in piazza per liberare i pro Hamas E attaccano Il Tempo

Gli amici di Cospito sono scesi in piazza per sostenere Hamas e hanno attaccato Il Tempo. Con il coro «La Resistenza non si arresta», hanno iniziato una campagna per chiedere la liberazione dei detenuti palestinesi coinvolti in inchieste sui finanziamenti dall’Italia e sulle operazioni contro il terrorismo islamista. Centinaia di manifestanti si sono radunati in centro, portando bandiere e cartelli, per far sentire la loro voce. La protesta si è conclusa con un sit-in pacifico.

Al grido «La Resistenza non si arresta» parte la campagna per la liberazione dei detenuti palestinesi, incarcerati nell'ambito dell'inchiesta sui finanziamenti dall'Italia a Hamas e nelle varie operazioni contro terrorismo e radicalismo di stampo islamista. Iniziative che rappresentano la convergenza delle varie anime dell'antagonismo viste in azione negli ultimi mesi sotto la bandiera ProPal: dai centri sociali ai collettivi di estrema sinistra fino alla multiforme e turbolenta galassia anarchica. Davanti al carcere di Melfi, in Basilicata, a partire dalle 15 si terrà un presidio di solidarietà a favore di Anan Yaeesh, militante della Brigata di Tulkarem condannato in primo grado a 5 anni e 6 mesi per associazione con finalità di terrorismo o eversione.