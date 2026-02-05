Questa sera su Rai 3 va in onda una nuova puntata di

Geppi Cucciari torna questa sera, giovedì 5 febbraio, con una nuova puntata di Splendida Cornice, il programma che unisce divulgazione, ironia e satira, in onda in prima serata su Rai 3. Anticipazioni e ospiti del 5 febbraio 2026. Tra gli ospiti: Nino D’Angelo, icona della musica popolare, che si esibirà con uno dei suoi brani più amati, Nu Jeans e ’na maglietta; l’attore Giuseppe Battiston, in uscita al cinema con il nuovo film Lavoreremo da grandi; e il cantautore Alberto Fortis, protagonista di una speciale performance insieme a Geppi Cucciari sulle note di Milano e Cortina. Presenti in studio, inoltre, l’attore e comico Paolo Kessisoglu, la ballerina e coreografa ungherese Susanna Egri, nonché lo storico dell’arte e divulgatore Jacopo Veneziani e la conduttrice televisiva Gabriella Golia. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - Splendida Cornice: Nino D’Angelo, Giuseppe Battiston e Paolo Kessisoglu tra gli ospiti

