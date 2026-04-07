Il 28 maggio arriverà su PlayStation 5 e Xbox Series Bus Bound, un gioco sviluppato da Saber Interactive e stillalive studios. Il titolo permette ai giocatori di guidare 17 autobus diversi, offrendo un’esperienza che combina la gestione dei mezzi pubblici con l’interazione con l’ambiente urbano. La proposta si focalizza sulla simulazione di guida e sul coinvolgimento diretto con la città virtuale.

Saber Interactive e stillalive studios porteranno Bus Bound sugli scaffali di PlayStation 5 e Xbox Series il 28 maggio, proponendo un’esperienza fisica che trasforma la guida di autobus in uno strumento per interagire con l’ambiente urbano. L’appuntamento è fissato per la fine di maggio, quando il titolo approderà nelle case dei videogiocatori. La scelta di puntare su un supporto fisico, coordinata da Microids per quanto riguarda la produzione e il design delle edizioni retail, indica una strategia chiara: presidiare i negozi fisici per intercettare chi preferisce ancora possedere il disco piuttosto che affidarsi solo al download. Il cuore del progetto non risiede solo nella precisione della guida, ma nell’interazione con una città che respira. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Bus Bound: guida 17 autobus e rigenera la città dal 28 maggio

Bus Bound: la nuova frontiera della simulazione urbana tra realismo, gestione e cooperazioneBus Bound si propone come un punto di svolta nel genere delle simulazioni di trasporto pubblico, offrendo un’esperienza più profonda e strutturata...

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Temi più discussi: L’edizione fisica di Bus Bound per PlayStation 5 e Xbox Series ha una data d’uscita; Bus Bound: l’edizione fisica per PlayStation 5 ed Xbox Series X/S esce il 28 maggio; Bus Bound: la nuova simulazione di guida in arrivo il 28 maggio su PlayStation 5 e Xbox Series.

Bus Bound: l’edizione fisica per PlayStation 5 ed Xbox Series X/S esce il 28 maggioBus Bound, titolo simulativo di guida mezzi, arriverà a fine maggio anche in versione fisica su PS5 ed Xbox Series X/S. vgmag.it

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