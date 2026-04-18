Durante il Global Progressive Mobilisation a Barcellona, organizzato dal premier spagnolo, la segretaria del Partito Democratico ha dichiarato che il tempo delle estremiste destre nazionaliste è terminato. La leader ha affermato che il periodo di paura è finito, sottolineando un cambiamento nelle dinamiche politiche di sinistra. L'evento ha riunito numerosi rappresentanti progressisti provenienti da diversi paesi europei.

"Il tempo delle estreme destre nazionaliste è finito". Parola della segretaria del Pd Elly Schlein, a margine del Global Progressive Mobilisation organizzato dal premier spagnolo Pedro Sanchez a Barcellona. Si tratta dell’occasione da cui ci si aspetta che Schlein esca rinforzata nelle proprie aspirazioni di governo sia a livello di relazioni internazionali che di capacità politica personale. A cominciare da quella di fare squadra, come del resto sembra suffragare la folta delegazione con cui il Nazareno è sbarcato nella capitale catalana, dal responsabile esteri Giuseppe Provenzano al sindaco di Roma Roberto Gualtieri. Per Schlein il declino delle destre è cominciato proprio in Italia "da quella grande mobilitazione della società civile, delle nuove generazioni, che ha portato 15 milioni di persone a difendere la Costituzione".🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Il summit delle sinistre. Schlein a Barcellona: "II tempo della paura è finito"

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