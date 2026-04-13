Un rappresentante di un partito politico ha dichiarato che il periodo caratterizzato da sovranismi e movimenti di destra si è concluso. Ha descritto le immagini associate a questa affermazione come meravigliose ed emozionanti, sottolineando il cambiamento rispetto alle politiche di nazionalismo e protezionismo che hanno dominato in passato. La frase è stata pronunciata in un discorso pubblico, senza ulteriori dettagli sui contesti o le motivazioni.

“Sono immagini meravigliose ed emozionanti. Il tempo dei sovranismi e delle destre sovraniste è finito. Hanno vinto la libertà, la democrazia e la voglia d’Europa. Ha perso Orban e con lui ha perso Trump, e hanno perso Meloni e Salvini con i loro imbarazzanti video di supporto a Orban e alla sua autocrazia. É una bellissima notizia quella che arriva dall’Ungheria”. Lo ha detto la segretaria del Pd Elly Schlein ospite di ‘In Onda’ su La7. “È un vento di speranza e di cambiamento”, ha aggiunto. (ANSA) Schlein: ‘che altro deve succedere prima che Meloni chieda a Netanyahu di fermarsi?’ Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *🔗 Leggi su Imolaoggi.it

© Imolaoggi.it - Ungheria, Schlein: “il tempo dei sovranismi e delle destre è finito”

Elezioni in Ungheria. Schlein: finito il tempo delle destre. Renzi: «Orban ko, tocco magico Meloni»Peter Magyar vince le elezioni in Ungheria , incassa le congratulazioni del primo ministro Viktor Orban e fioccano le reazioni politiche.

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