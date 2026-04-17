Schlein il tempo delle destre è finito a Barcellona c' è l' alternativa

Durante un evento a Barcellona, una rappresentante politica ha dichiarato che insieme si costituisce come alternativa alle destre estremiste. Ha affermato che il periodo delle destre nazionaliste è terminato, sottolineando come la loro presenza sia ormai superata da nuove proposte politiche. La dichiarazione si inserisce nel contesto di un confronto tra forze politiche di diversa natura, con l’obiettivo di proporre un nuovo modello di rappresentanza.

"Insieme rappresentiamo l'alternativa al mondo che stanno infuocando queste estreme destre e il tempo delle estreme destre nazionaliste è finito". Lo ha detto la segretaria del Pd Elly Schlein a margine del Global Progressive Mobilisation, a Barcellona. "Ha cominciato a finire dall'Italia, proprio da quella grande mobilitazione della società civile, delle nuove generazioni, che ha portato 15 milioni di persone a difendere la Costituzione. Poche settimane dopo, è arrivato un altro segnale molto forte con la sconfitta di Orban, che è stata anche una sconfitta di Trump, come una sconfitta di Meloni e Salvini. Adesso è il momento di dire che insieme possiamo costruire un mondo diverso da questo, diverso da quello che stanno infuocando, mettendo le comunità e i paesi gli uni contro gli altri.🔗 Leggi su Lanazione.it

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