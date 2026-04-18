Il sopralluogo di Marinelli all' area di servizio di Bricherasio dove è morto Alex Santangelo | Qui gli automobilisti fanno continuamente manovre spericolate servono interventi strutturali

Nella giornata di venerdì 17 aprile 2026, Nico Marinelli, presidente del gruppo di motociclisti torinesi Tre Merli Sotto Shock, ha visitato l’area di servizio di Bricherasio, teatro di un incidente mortale avvenuto due giorni prima. Marinelli ha osservato che gli automobilisti in quel tratto compiono frequentemente manovre rischiose e ha sottolineato la necessità di interventi strutturali per migliorare la sicurezza.

Nico Marinelli, presidente del gruppo di motociclisti torinesi Tre Merli Sotto Shock, da sempre attento alla sicurezza sulle strade, ha effettuato un sopralluogo a Bricherasio nella giornata di venerdì 17 aprile 2026, nel punto in cui la sera di mercoledì 15 è avvenuto l'incidente mortale costato.🔗 Leggi su Torinotoday.it Notizie correlate Strage di piazza della Loggia, la pista veronese e il sopralluogo: “L’hanno progettata qui”. Ecco dove avvenivano gli incontri fra servizi e neofascistiBrescia, 26 marzo 2026 – La storia della strage di piazza Loggia passa anche attraverso alcuni luoghi nel cuore di Verona. "Troppi treni cancellati o in ritardo. Servono interventi strutturali"‘Carpi Comune – Sinistre Unite’ si schiera al fianco dei pendolari, per servizi pubblici moderni ed efficienti, perché sia loro garantito il diritto...