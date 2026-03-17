Molti pendolari si trovano a dover affrontare spesso treni cancellati o in ritardo, creando disagi quotidiani. La questione riguarda il funzionamento dei servizi pubblici su rotaia, che richiedono interventi strutturali per migliorare affidabilità e puntualità. Carpi Comune e Sinistre Unite si sono schierati a fianco dei cittadini, sostenendo la necessità di garantire un diritto fondamentale come quello alla mobilità.

‘Carpi Comune – Sinistre Unite’ si schiera al fianco dei pendolari, per servizi pubblici moderni ed efficienti, perché sia loro garantito il diritto alla mobilità. La lista di maggioranza interviene dopo l’ennesima giornata nera per gli utenti della linea ferroviaria Mantova-Carpi-Modena che ha registrato sabato "14 soppressioni e 12 ritardi fino a 52 minuti. Tutti disservizi che sono stati provocati da addirittura due distinti ‘inconvenienti tecnici all’infrastruttura’, come li ha definiti Trenitalia-Tper nei propri comunicati", afferma Angelo Frascarolo, presidente del Comitato Utenti Ferrovia Modena-Carpi-Mantova. "Non è più rimandabile un impegno concreto che risolva i disagi, assolutamente insopportabili, che toccano anche la nostra città - proseguono da ‘Carpi Comune - Sinistre unite’ -. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "Troppi treni cancellati o in ritardo. Servono interventi strutturali"

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