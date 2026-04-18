Il sondaggio | 63% italiani non ha fiducia in Trump Oltre la metà favorevole a stop sanzioni Russia per gas e petrolio

Un sondaggio recente rivela che il 63% degli italiani non ha fiducia in Trump, mentre oltre la metà degli intervistati è favorevole a sospendere le sanzioni contro la Russia per gas e petrolio. Inoltre, l'82% delle persone intervistate pensa che la tregua in Iran probabilmente non durerà, mentre solo il 18% crede che si possa mantenere. I dati sono stati raccolti dall'istituto di ricerca e pubblicati di recente.

(Adnkronos) – L'82% degli italiani ritiene che la tregua in Iran non reggerà, contro il 18% che si dice convinto del contrario. E' quanto emerge da un sondaggio condotto dall'Istituto Piepoli il 13 aprile scorso su un campione di 500 maggiorenni. La stessa rilevazione indica che il 63% degli interpellati non ha alcuna fiducia nel. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”.🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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