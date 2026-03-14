Salvini | Trump ha fatto bene su petrolio Russia Italia e Ue siano pragmatiche Tajani | Mantenere sanzioni

Il leader della Lega ha commentato la decisione di Trump di allentare le sanzioni sul petrolio russo, affermando che Italia e Ue dovrebbero adottare un approccio pragmatico. Il presidente del Parlamento europeo ha invece sottolineato l’importanza di mantenere le sanzioni. La discussione sulla strategia energetica e sulle relazioni con Mosca resta al centro del dibattito politico europeo e internazionale.

(Adnkronos) – La decisione degli Usa di allentare le sanzioni alla Russia sul petrolio continua ad alimentare il confronto politico. "C’è la principale potenza dell'alleanza libera occidentale e la guida della Nato, ovverosia gli Stati Uniti, che hanno allentato le sanzioni nei confronti del petrolio che arriva dalla Russia, hanno fatto una scelta pragmatica e. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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Tensioni nel governo sulle sanzioni alla Russia. Il leader della Lega Matteo Salvini chiede che Italia ed Europa valutino un allentamento delle restrizioni sul petrolio russo, seguendo – dice – un approccio pragmatico come quello adottato dagli Stati Uniti. Sa - facebook.com facebook