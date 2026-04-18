Il sit di Mani Rosse Antirazziste diventa una marcia silenziosa accompagnata dalla musica di una fisarmonica

A Forlì, oltre cento persone hanno partecipato a una marcia silenziosa organizzata dal gruppo Mani Rosse Antirazziste. L’evento ha preso il posto del tradizionale sit-in del giovedì e si è svolto tra piazza Ordelaffi e piazza Saffi, accompagnato dalla musica di una fisarmonica. La manifestazione ha coinvolto i partecipanti in un percorso a piedi, senza interventi pubblici, mantenendo un'atmosfera di silenzio e rispetto.

Oltre cento persone hanno partecipato a Forlì alla marcia silenziosa promossa dal gruppo Mani Rosse Antirazziste, che ha trasformato il consueto sit-in del giovedì in un percorso tra piazza Ordelaffi e piazza Saffi.L’iniziativa si è svolta in silenzio, accompagnata dalla sola musica di una.🔗 Leggi su Forlitoday.it Notizie correlate Una marcia silenziosa contro la guerra e la pena di morte: 55esimo sit-in delle Mani Rosse Antirazzistel silenzio come urlo di protesta, il suono di una fisarmonica come unico accompagnamento per denunciare il fragore delle armi. Il sit-in di Mani Rosse Antirazziste diventa un flash mob: in piazza Ordelaffi risuona il grido "Mai più"Appuntamento per la 44esima mobilitazione contro ogni razzismo, insieme a Cgil, Anpi e altre associazioni: "Portate un cartello con scritto 'Free'... Una raccolta di contenuti Argomenti più discussi: Una marcia silenziosa contro la guerra e la pena di morte: 55esimo sit-in delle Mani Rosse Antirazziste; Marcia silenziosa di Mani Rosse Antirazziste a Forlì: oltre cento persone contro la violenza delle armi; Il sit di Mani Rosse Antirazziste diventa una marcia silenziosa accompagnata dalla musica di una fisarmonica. LA MANIFESTAZIONE - Il movimento Mani Rosse Antirazziste torna in piazza: una sfilata di bandiere e cartelli da piazza Ordelaffi a piazza Saffi per denunciare le violazioni dei diritti umani e chiedere il boicottaggio degli accordi con Israele facebook