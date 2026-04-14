Una marcia silenziosa contro la guerra e la pena di morte | 55esimo sit-in delle Mani Rosse Antirazziste

Si è svolto il 55esimo sit-in delle Mani Rosse Antirazziste, una manifestazione silenziosa contro la guerra e la pena di morte. Durante l’evento, i partecipanti hanno mantenuto il silenzio come forma di protesta, accompagnato dal suono di una fisarmonica. La marcia si è svolta in modo pacifico, con l’obiettivo di denunciare le violenze e le ingiustizie legate ai conflitti armati e alle condanne capitali.