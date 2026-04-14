Una marcia silenziosa contro la guerra e la pena di morte | 55esimo sit-in delle Mani Rosse Antirazziste
Si è svolto il 55esimo sit-in delle Mani Rosse Antirazziste, una manifestazione silenziosa contro la guerra e la pena di morte. Durante l’evento, i partecipanti hanno mantenuto il silenzio come forma di protesta, accompagnato dal suono di una fisarmonica. La marcia si è svolta in modo pacifico, con l’obiettivo di denunciare le violenze e le ingiustizie legate ai conflitti armati e alle condanne capitali.
l silenzio come urlo di protesta, il suono di una fisarmonica come unico accompagnamento per denunciare il fragore delle armi. Giovedì, alle ore 18, 15, il centro storico di Forlì ospiterà il 55esimo sit-in promosso da Mani Rosse Antirazziste, un appuntamento che questa volta assumerà la forma di.🔗 Leggi su Forlitoday.it
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