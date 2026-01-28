Il sit-in di Mani Rosse Antirazziste diventa un flash mob | in piazza Ordelaffi risuona il grido Mai più

Giovedì sera in piazza Ordelaffi a Forlì i membri di Mani Rosse Antirazziste hanno deciso di cambiare volto al loro tradizionale sit-in. Alle 18.15, il 44esimo appuntamento si trasforma in un flash mob chiamato “Diciamo mai più insieme”. L’obiettivo è rinnovare pubblicamente la lotta contro ogni forma di razzismo, persecuzione e violenza, con il suono del grido “Mai più” che si farà sentire forte tra la piazza piena di cittadini.

Appuntamento per la 44esima mobilitazione contro ogni razzismo, insieme a Cgil, Anpi e altre associazioni: "Portate un cartello con scritto 'Free' per i popoli che volete sostenere" Giovedì, alle 18.15, in Piazza Ordelaffi a Forlì, il tradizionale 44esimo sit-in di Mani Rosse Antirazziste Forlì si trasformerà nel flash mob "Diciamo mai più insieme", un'azione per rinnovare pubblicamente l'impegno dell'associazione contro ogni forma di razzismo, persecuzione, violenza e negazione dei diritti umani. "A distanza di decenni dall'orrore dei campi di sterminio, il monito "Mai più" risuona oggi con un'urgenza ancora maggiore - si legge in una nota di Mani Rosse Antirazziste -.

