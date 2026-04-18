Recentemente si sono fatte notare notizie riguardanti Bianca Balti, modella italiana, e alcuni aspetti della sua vita privata. Si parla di un breve matrimonio, di una figlia e di alcune foto considerate osé. Inoltre, si è diffusa la notizia di una relazione tra la modella e il pilota sportivo Alessandro Cutrera, che avrebbe portato a una presunta storia d’amore tra i due.

Bianca Balti sembra aver finalmente trovato l’amore con la A maiuscola tra le braccia del pilota sportivo Alessandro Cutrera. Di recente la modella ha parlato del compagno nel podcast di Diletta Leotta: “Vorrei tanto avere un figlio con lui e poi lui non ha bambini. Mi piacerebbe tanto vederlo padre, vivere questa cosa con lui. Anche se è già bravissimo con le mie figlie: è molto responsabile”. Cutrera è arrivato dopo numerose relazioni turbolente che hanno segnato profondamente Bianca Balti, tra tutte quella col primo marito Christian Lucidi. L’incontro sul set. Maggio 2006. Bianca Balti ha soltanto 21 anni ed è una delle modelle più in vista del momento.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Il set, le nozze lampo, la figlia, le foto osè: la storia d’amore tra Bianca Balti e Christian Lucidi

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