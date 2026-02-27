matilde lucidi la figlia di bianca balti sta incantando milano

Matilde Lucidi, figlia di Bianca Balti, sta attirando l’attenzione a Milano. Dopo aver trascorso l'infanzia a Parigi, ora si presenta sulle passerelle dell’alta moda, mostrando già un grande talento. La giovane modella si sta facendo notare nel mondo della moda grazie alla sua presenza e al suo stile. La sua partecipazione alle sfilate è già oggetto di interesse tra addetti ai lavori e appassionati del settore.

Dalle strade di Parigi ai riflettori della Milano Fashion Week, il percorso di Matilde Lucidi sembrava già scritto nel suo Dna, ma la giovane modella sta dimostrando di avere una personalità che va ben oltre il celebre cognome materno. Figlia della top model Bianca Balti e del fotografo Christian Lucidi, Matilde è passata rapidamente dall'essere una spettatrice curiosa nel backstage delle sfilate a diventare la nuova beniamina dei designer più prestigiosi. Il suo look giovane ed il portamento naturale, sta ridefinendo il concetto di figlia d'arte, conquistando il sistema moda con una determinazione che porta a chiedersi: siamo solo all'inizio della sua ascesa?. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

