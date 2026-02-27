la figlia di bianca balti matilde lucidi entra nella posse delle ricce

Durante la sfilata di 7 FOR ALL MANKIND, la giovane modella ha mostrato un look naturale, portando in scena le sue ricce con sicurezza. Il suo aspetto fresco e il sorriso aperto hanno catturato l’attenzione, sottolineando come i capelli ricci siano sempre più protagonisti nel mondo della moda. La sua presenza ha lasciato un segno evidente sulla passerella.

La figlia di Bianca Balti, Matilde Lucidi, ci ricorda che è il momento di celebrare i capelli ricci I capelli ricci di Matilde Lucidi sono stati curati, per la sfilata di 7 FOR ALL MANKIND, dall'hairstylist Anthony Turner. Il quale ha sapientemente valorizzato la texture riccia, mantenendo piatta e liscia la parte dell'attaccatura (con tante mollettine ad hoc). Come confermato da The Zoe Report a inizio 2026, quello in corso è l'anno giusto per abbracciare la propria texture naturale di capelli. E i ricci non fanno eccezione. Portati sempre più spesso anche in versione extra lunghi (leggi alla voce Chappell Roan e Charli xcx), i ricci, ma anche le onde, sono al centro delle tendenze attuali. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

