Mel Brooks riabbraccia Rick Moranis. Dopo anni di assenza, il regista e comico tornerà sul grande schermo con il sequel di

Il regista, comico e produttore tornerà al cinema con il sequel atteso di uno dei suoi grandi film anni '80 e ha convinto anche una delle star a far parte del cast. Rick Moranis ha abbandonato da oltre vent'anni il mondo del cinema ma qualcuno è riuscito a convincerlo a tornare. Mel Brooks sta lavorando a Balle spaziali 2 ed è riuscito a riportare sul set una delle star del cult. L'attore riprenderà il ruolo di Lord Casco nel prossimo film parodia e sarà la sua prima apparizione sullo schermo a distanza di trent'anni dall'ultima volta. In una recente intervista per The Hollywood Reporter, Mel Brooks ha espresso tutta la sua soddisfazione. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Balle spaziali 2, Mel Brooks riabbraccia Rick Moranis: "Ecco come l'ho convinto a tornare"

