La “Sforza” sta per risvegliarsi, e questa volta non è un’esercitazione. Durante l’elettrizzante presentazione di Amazon MGM Studios al CinemaCon di Las Vegas, il leggendario Mel Brooks ha scosso la platea con un video messaggio (inviato mentre si trovava, a suo dire, a vedere i Phish alla Sphere), annunciando il titolo ufficiale dell’attesissimo sequel: Spaceballs: The New One (che in Italia arriverà come Balle Spaziali 2). La notizia più incredibile della serata è però il ritorno sul grande schermo di Rick Moranis. L’attore, lontano dalle scene da moltissimi anni, riprenderà l’iconico ruolo di Casco Nero (Dark Helmet). Durante il panel, Moranis ha provato a rivolgersi al pubblico ma è stato ripetutamente interrotto dalle gag di Josh Gad, che oltre a recitare nel film ne ha co-sceneggiato lo script.🔗 Leggi su Universalmovies.it

© Universalmovies.it - Balle Spaziali 2 è realtà: Mel Brooks svela il titolo ufficiale e il ritorno (storico) di Rick Moranis

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Panoramica sull’argomento

Temi più discussi: Il sequel del cult comico anni ’80 è pronto a spiccare il volo: eroi e caos cosmico torneranno in questo giorno; Balle Spaziali 2 è realtà: Mel Brooks svela il titolo ufficiale e il ritorno (storico) di Rick Moranis; Spaceballs: The New One, il ritorno di Balle Spaziali tra follia galattica e nostalgia pura; Riceviamo e pubblichiamo. MISS BALLE SPAZIALI alias La Capasanta Cronaca di un governo all'insegna dell'arroganza.

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